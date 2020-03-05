此内容发布于2020年3月5日 下午5:50

（法新社洛杉矶5日电） 美国卫生官员今天对停泊旧金山海岸的邮轮上近3500名乘客和船员进行检测，以查验是否感染武汉肺炎。

法新社报导，「至尊公主号」（Grand Princess）邮轮上部分出现类似流感症状的乘客已接受检测，这艘邮轮前次航程的一名71岁男性乘客因感染2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）死亡。

至尊公主号原本昨天应在旧金山靠港，但遭拒绝。

官员表示， 至尊公主号上有2383名乘客和1100名船员，因有乘客和船员出现流感症状，已将夏威夷出发的航程缩减。

旧金山紧急应变部门主管卡洛尔（Mary Ellen Carroll）告诉记者：「此刻，美国疾病管制暨预防中心（CDC）、加州公共卫生部、州长紧急事务管理署及美国海岸防卫队正着手查验，看船上是否出现病毒。」

卡洛尔说，至尊公主号的15天航程期间，有35人出现类似流感症状，其中多人已恢复健康。

她还表示，一旦检测结果传回，CDC和加州官员将决定至尊公主号最适当的停泊处。

加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天指出，11名乘客和10名船员可能感染武汉肺炎。这波疫情去年底自中国爆发，现已蔓延全球并造成3000多人死亡。

至尊公主号所属的公主游轮公司（Princess Cruises）昨天声明，前次墨西哥航程后，续留船上的62名乘客被限制留在舱房接受检测。

上月停泊日本海岸、同属公主游轮公司的「钻石公主号」（Diamond Princess）遭武汉肺炎重创，船上逾700人经检测为阳性，有6人死亡。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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