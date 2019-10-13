此内容发布于2019年10月13日 上午2:50

（法新社旧金山12日电） 1969年10月29日，美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）的柯连洛克（Leonard Kleinrock）教授团队在如今赫赫有名的「矽谷」，让一台电脑对另一台电脑「说话」。

那是首次将电脑连线，而那样的连结，促成了后来的「网际网路」。

网路最初被誉为促进平等与启蒙的好东西，但发展到现在，却渐渐浮现出黑暗的一面。

有鉴于此，加州大学洛杉矶分校准备庆祝网路诞生50周年之际，「网际网路之父」柯连洛克也成立了新实验室，致力一切与网路相关事务，尤其会着重在网路引发意料之外的后果方面。

现在全球约有40亿人使用网路，柯连洛克告诉法新社：「某种程度而言，网路民主化了大家。」

「但我们也渐渐了解到，对邪恶的那方而言，网路也是完美的方程式。」

网路百家争鸣，削弱了温和的声音，放大了极端的观点，充斥仇恨、错误资讯和辱骂。

现年85岁的柯连洛克说：「身为工程师，我们思考时不会从恶意行为的角度出发。」

「我以前完全没注意到社群网路那方面，只是想着让人们对着电脑讲话、让电脑对着电脑讲话，而不是让人对着人说话。」

新成立的「连结实验室」（Connection Lab）欢迎机器学习、社群网路、区块链、物联网等主题研究，着眼点都是遏阻线上恶势力。

柯连洛克特别感兴趣的，是运用区块链技术连结网路上的人事物，从而评量能否信任那些人事物。

比方说，上网看一家餐厅的评论，可以查到撰写评论者的可靠度。

「这是信誉的网路，会不时更新。」

「挑战在于怎么以合乎道德及负责任的方式来做。匿名是两面刃。」

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