此内容发布于2019年9月26日 上午11:20

（法新社北京26日电） 美国毒品管制当局今天表示，美中两国承诺「全面合作」，共同打击止痛剂芬太尼（Fentanyl）贩运。芬太尼这种药效强大类鸦片药物已经造成数万名美国人丧命。

美国全国毒品管制政策局（Office of National Drug Control Policy）局长卡洛尔（Jim Carroll）本周在北京会见中国官员后表示，他「绝对相信」中国国家主席习近平打击类鸦片药物贩运者的决心。

他今天在北京告诉记者：「我们来这里不是要责怪任何人，我们是来建立关系、建立互信，并了解中国已采取了那些步骤。」

「美国与中国政府昨天承诺进行全面合作、提供充分资源，并联手打击。」卡洛尔称此次出访中国是趟「突破」之旅。

他说，美中官员如今拥有「定期对话」，美方将分享更多具体案例，协助中方「更容易锁定」贩运者。

卡洛尔、美国邮政监察长巴克斯代尔（Gary Barksdale）和美国海关与边境保护局（CBP）代理局长摩根（Mark Morgan）昨天与中国公安部长赵克志会晤。

美国总统川普8月曾指控北京当局，违背打击芬太尼药物的承诺。华府认为芬太尼主要来自中国。

在川普做出上述指控前，中国于5月1日正式整类列管芬太尼类物质，被视为在美中贸易谈判中，对华府释出善意。

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