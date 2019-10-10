此内容发布于2019年10月10日 下午8:05

（法新社华盛顿10日电） 针对美国总统川普是否滥用职权一事，正在进行弹劾调查的民主党众议员今天发传票，要求能源部长裴利（Rick Perry）提供相关文件。

众议院情报委员会（House Intelligence Committee）发出传票，要求裴利18日前交出他与乌克兰往来的相关文件。

民主党众议员正在调查川普是否以军事援助为筹码，要求乌克兰调查他在2020年总统大选的潜在民主党对手拜登（Joe Biden）丑闻。

白宫公布川普7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）通话内容，川普在电话中要求泽伦斯基「研究看看」拜登这个人，并表示私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）和美国司法部长巴尔（Bill Barr）会与他联系。

川普否认做错任何事，白宫也表示，不会配合众院的弹劾调查。

众院情报委员会在致裴利的信中说：「近来，公众报导对于你在传达或强化总统（川普）给乌克兰总统鲜明讯息一事可能扮演的角色提出疑问。」

信中并说：「这些报导也严重质疑你致力施压乌克兰官员，以改变乌克兰国有能源公司的管理结构，致使与朱利安尼推动乌克兰官员干预我们2020年大选有关的人员得益。」（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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