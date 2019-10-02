此内容发布于2019年10月2日 上午9:50

（法新社洛杉矶2日电） 在北韩再度试射飞弹之际，美国军方今天表示，已从加州范登堡空军基地成功试射一枚配有重返载具的无武装洲际弹道飞弹，但非针对特定国际事件或区域紧张状态。

美国空军全球打击司令部（Air Force Global Strike Command）声明指出，美军于当地时间凌晨1时13分，于加州范登堡空军基地（Vandenberg Air Force Base）发射无武装义勇兵三型（Minuteman III）洲际弹道飞弹。

根据声明，该飞弹重返载具飞行约6759公里之远，跨越太平洋至马绍尔群岛（Marshall Islands）的瓜加林环礁（Kwajalein Atoll）。

声明指称：「这项试射显示美国强大、灵活应变、就绪及量身定制的核子吓阻，得以阻止21世纪的威胁，并使我们的盟邦感到安心。」声明另指出：「试射并非对世界事件或区域紧张状态的回应或反应。」

南韩合同参谋本部今天稍早表示，北韩今天朝海上发射不明「飞行物」。平壤当局昨天才释出与美国恢复核子谈判的讯号。

北韩中央通信社（KCNA）引述北韩外交部次长崔善熙（Choe Son Hui）声明指出，北韩与美国将于4日「初步接触」，并于5日进行协商。美国国务院发言人欧塔加斯（Morgan Ortagus）已证实将举行上述会谈。

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