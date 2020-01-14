此内容发布于2020年1月15日 上午12:20

（法新社华盛顿14日电） 美国联邦参议院民主党党团今天宣称已获得两党议员足够的支持，盼最快下周通过战争权力决议案，限制总统川普对伊朗展开军事动作。

民主党籍参议员凯恩（Tim Kaine）说：「这个（决议案）版本是两党都支持的版本，我们目前获得通过所需要的51票。」他提出这项议案，若美国与伊朗军事对峙超过30日，将可迫使川普寻求国会授权。

美国联邦参议院由100名参议员组成，目前由共和党掌握多数，占53席，民主党党团占47席。要通过决议案，需要简单多数，即至少51票。

凯恩指名4名共和党籍参议员，包括保罗（Rand Paul）、麦克李（Mike Lee）、杨恩（Todd Young）和柯林斯（Susan Collins）。凯恩表示，他们将与民主党党团一起投下赞成票。

柯林斯声明表示，她将与凯恩共同提出修正后的决议案，因为这项决议案「再次申明国会在宪政上的职责，并认定（美国宪法）制订者并未赋予总统单方面宣战的权力。」

这项决议案享有特殊待遇，意即凯恩提出修正版本的10天后，可迳付表决，反对的共和党籍参议员将无法阻止表决。

凯恩表示，立法程序于19日开始，决议案下周将首次列入参院议程。（译者：黄靖贻/核稿：曾依璇）

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