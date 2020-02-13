此内容发布于2020年2月13日 上午7:20

（法新社雪梨13日电） 菲律宾11日知会美国将退出两国1998年签署的菲美军队访问协定（VFA）后，美军印度太平洋司令部司令戴维森今天警告，终止这项协定将有损菲国打击南部地区恐怖主义所做的努力。

美军印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）表示，他希望菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）能再三思考退出菲美军队访问协定的决定。这项协定允许美军驻扎在菲律宾。

戴维森在澳洲雪梨的一场活动指出，这项协定将于美国政府收到通知的180天后终止，「所以我们有些时间能进行外交交涉」。

他还说：「我希望我们能取得成功结果。」

然而，此番说法与美国总统川普意见相左，川普昨天表示，终止菲美军队访问协定，他觉得「无所谓」，还说这样可为美国「省下很多钱」。

然而，戴维森坚定认为，此举将阻碍杜特蒂在菲国南部民答那峨岛（Mindanao）的军事行动。民答那峨岛的分离主义和伊斯兰暴力冲突，已造成大约10万人丧命。

他警告：「倘若无军队访问协定，我们将无法帮助菲律宾在南部进行反暴力极端主义的行动，我们在菲律宾境内与菲国武装部队进行训练和作战的能力将受到挑战。」

尽管菲律宾当局与国内最大叛乱组织「莫洛伊斯兰解放阵线」（Moro Islamic Liberation Front）于去年达成具里程碑意义的和平协议，但部分最为凶残的极端主义派别并不包含在内。

这些派别组织包括「莫洛国伊斯兰自由斗士」（BIFF），以及曾在菲律宾发动数起造成重大死伤恐怖攻击的「阿布沙伊夫」（Abu Sayyaf）。

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