此内容发布于2019年10月10日 上午12:50

（法新社华盛顿9日电） 美国国会两党议员今天敦促美国职篮NBA暂停在中国的所有活动，直到中国企业和转播电视台停止抵制这个联盟和休士顿火箭队。

美国8名联邦议员撰写一封公开信给NBA总裁席佛（Adam Silver），这些议员来自不同政党，像是德州共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）和纽约州民主党籍联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez），这2州都有多支NBA球队。

他们在信中说：「你比中国政府针对的多数目标更有权力表达立场，应该要有勇气和骨气使用权力。期许美国企业把我们的基本民主权利置于利益之前并非不合理。」

整起事件导火线来自火箭队总经理摩瑞（Daryl Morey）在推特（Twitter）发表支持香港示威者的推文，这则挺港推文虽已删除，但却引发轩然大波。

此事引爆中国怒火，促使中国政府终止对火箭队和NBA的赞助，取消在中国举行赛事的转播，挂在建筑物外头的巨型NBA标志和横幅也遭撤下。

议员写道：「利润受到威胁时，说话就含糊其辞，这是背叛基本美国价值的行为。你说中国比香港拥有更多潜在球迷，这不是竭力仅向一方表达『敏感性』的藉口。」

议员敦促席佛采取4项措施，强化NBA对于中国报复性举动的立场，尤其是停止在中国相关活动。NBA于打季前预定在中国举行2场热身赛。

议员写道：「NBA应该有料到，在一党专政的国家开展业务，将面临诸多挑战，包括准备好坚决捍卫其员工、球员和全球各地关系企业的言论自由。」

他们也要求终止对火箭队的相关惩罚，表示NBA必须团结一致，对抗「中国政府控制的实体未来对单一球队、球员或相关人士进行的抵制或选择性对待」。

这也包括在中国拥有较多赞助合约的球星詹姆斯（LeBron James）、哈登（James Harden）和退役的布莱恩（Kobe Bryant）。

国会议员希望席佛「重新评估」在新疆推动NBA Academy训练计画，信中提到，「中国政府展开大规模的种族宗教迫害行动，有多达100万名中国公民遭监禁在集中营」。

议员主要重视的是，NBA和其他企业在言论自由议题屈服于中国共产党审查制度所构成的威胁。

这封信表示：「我们希望看见美国人起身、大声疾呼捍卫香港人民的权利。」信中指出，施压摩瑞不再支持他在推文表达的立场，是在「出卖美国公民」。

「我们深感关切的是，与NBA有关的个人现在可能从事自我审查，这不符合美国与NBA载明的价值。」

「这是美国人拒绝接受的结果，也是你该拒绝的结果，尤其是NBA代表一个独特品牌，在中国境内或境外没有竞争者。」

国会议员要求席佛支持所有球员、员工、伙伴与球迷拥有表达意见的权利，无论是否将引发经济影响，并强调NBA在中国会遵守中国法律，但在全球营运时将遵守美国法律与原则。

他们也希望席佛在NBA文件上澄清，「对国际人权压迫议题公开发表评论，包括对西藏、香港与新疆问题，都落在公共行为与意见表达的预期标准范畴中」。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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