此内容发布于2020年6月1日 上午3:50

（法新社威灵顿1日电） 非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引爆美国各地示威抗议，今天地球的另一边纽西兰各地也有数千人上街抗议。

美国非裔男子佛洛伊德遭明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名白人员警以膝盖压颈方式压制在地，呼吸困难，最终丧命，事件过程影片曝光后，在全美各地引发连续数天的暴力示威，与纽西兰的和平抗议形成鲜明对比。

在奥克兰，约2000人游行到美国驻纽西兰奥克兰领事馆，高喊口号「没有正义，没有和平」和「黑人的命也是命」。

还有500人聚集在基督城。另外，预期会有一大批人聚集在威灵顿议会大厦外，举行烛光守夜活动。

负责筹办这场晚会的奈及利亚裔纽西兰籍音乐人Mazbou Q表示，这些集会不只跟佛洛伊德之死有关。

他告诉抗议民众：「黑人社群不断遭迫害的现象持续存在。导致美国黑人遭到不成比例杀害的白人至上主义，同样存在于纽西兰。」

去年在基督城有51人被自称是白人至上主义者杀害。在基督城今天的示威活动中，一名讲者瓦吉斯（Josephine Varghese）向抗议民众说：「我们要求种族和经济正义，黑人的命也是命、原住民的命也是命、穆斯林的命也是命。」（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

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