此内容发布于2019年9月16日 上午6:50

（法新社华盛顿15日电） 由于再度被控不当性行为，操守受质疑的美国最高法院大法官卡瓦诺面临要求调查或弹劾的呼声高涨，总统川普今天怒气冲冲捍卫卡瓦诺。

卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的耶鲁大学同班同学声称，这位大法官在大一参加派对当众暴露性器官的陈年往事后，川普痛斥主流媒体与「激进左派民主党人」。

「纽约时报」（The New York Times）刊登他同学的最新指控前，卡瓦诺曾在去年10月参院进行任命听证期间，否认两名女子对他的不当性行为指控。

川普发推文说：「如今激进左派民主党人与同伙浊流媒体（LameStream Media），又把矛头对准卡瓦诺，正大声喧嚷着他们最喜欢的字眼--弹劾。」

他表示：「卡瓦诺一直是遭受霸凌的无辜者，这是有关他的天大谎言，他们想要吓唬并把他变成自由派。」

关于卡瓦诺的最新指控来自于华府非营利团体「公共服务伙伴组织」（Partnership for Public Service）创办人兼总裁史泰尔（Max Stier）。

报导说，2018年参院进行卡瓦诺任命听证期间，史泰尔曾向联邦调查局（FBI）通报，但没有受到调查。

史泰尔表示，他看到卡瓦诺「在另个喝挂的宿舍派对脱裤子，友人把他的阴茎塞到一个女学生的手里」。

报导指出，史泰尔并未公开谈论这段往事，但他的说法获得两位官员证实。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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