此内容发布于2019年6月25日 上午10:35

（法新社洛杉矶24日电） 华特斯（Haley Walters）还要5年才会拿到法律学位，如果一切顺利，进入职场时，她身上就将背负10万美元（台币约310万元）的助学贷款欠债。

如同数以百万计美国人一样，华特斯的学费如此昂贵，贵到成年生活大半时间可能都将为钱所苦。

这名19岁加州学生说：「我觉得学贷真像无期徒刑。」

在4500万名学生申请学贷，债务总额约1.6兆美元（台币49.68兆元）的情况下，近年美国大学毕业生债务负担暴增的现状备受注目，更跃居2020年总统大选的重要议题。参选人桑德斯（Bernie Sanders）今天就公布雄心勃勃的计画，希望帮忙学生抹除所有学贷债务。

协助学生并争取改革的加州非营利组织「学生债务危机」（Student Debt Crisis）计画主任霍纳尼安（Cody Hounanian）表示：「今年从公立大学毕业的学生，平均学贷债务超过3万5000美元（台币108万元）。」

根据官方数据，7成1美国学生有学贷压力，少数族裔受害最深。

霍纳尼安说：「黑人女性是受影响最深的族群，平均债务负担最高。」

虽然很多人有领奖学金和补助，但因高等教育花费越来越贵，以致大部分学生都无法照时程还清学贷。

霍纳尼安表示：「贷款人离校后就会进入估计历时10年的还款方案...但越来越多人加入联邦计画，实际上可能得花20或25年。」

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