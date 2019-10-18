此内容发布于2019年10月18日 下午11:35

（法新社华盛顿18日电） 由于欧洲飞机制造大厂空中巴士（Airbus）接受非法补贴，美国今天对价值75亿美元的欧洲联盟（EU）货品课关税生效几小时后，有迹象显示，谈判人员准备好协商。

法国经济财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）抨击美国祭出关税，称这是来自盟友的「敌对行为」，但后来表示，华府已「敞开大门」愿举行会谈，以撤回对法国葡萄酒、苏格兰威士忌和西班牙橄榄油的关税措施。

勒麦尔在世界银行（World Bank）和国际货币基金（IMF）年度会议场边告诉记者，会谈范围应「尽可能广泛」。

勒麦尔与美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）会面后表示，至于磋商时间「越快越好」。

勒麦尔昨天也与美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）会面。勒麦尔曾表示，要是美国实施关税，欧盟别无选择，只能对美国采取报复行动。

世界贸易组织（WTO）先前裁定空巴接收政府补贴，违反国际贸易规则，并允许美国对欧盟课徵惩罚性关税。WTO的裁定堪称空巴与美国波音公司（Boeing）长达15年争霸战划时代的一刻。

但美国祭出最新一轮关税之际，华府身陷美中贸易战，并扬言对欧洲汽车课税，有进一步破坏全球经济稳定性之虞。

勒麦尔警告，美国和欧盟贸易争端只会让中国渔翁得利。

他并说：「我们不想在被枪指着脑袋的情况下谈判。因为人在被枪指着脑袋的情况下，没有其他选择，唯有报复。」

在英国、法国、德国和西班牙生产的空巴民航机进口到美国会面临额外10%关税。不过消费品也遭美国锁定课税，包括美国总统川普近几个月矢言以关税大刀攻击的法国葡萄酒，以及来自西班牙和德国的酒与英国起司等产品。

WTO本月稍早正式批准美国对欧盟采取反制措施后，华府祭出的关税生效。

欧洲人士主张对此冲突进行磋商，并预期WTO明年将准许欧盟就波音接受补贴案对美国采取反制行动。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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