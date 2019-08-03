此内容发布于2019年8月3日 下午10:50

（法新社德州艾尔帕索3日电） 美国德州边境大城艾尔帕索（El Paso）一处沃尔玛（Walmart）卖场今天发生枪击血案，至少20死26伤，涉嫌犯案的是一名21岁白人男子，为美国近年来最新一起枪杀血案。

以下为美国近年重大枪击案。

●赌城音乐节：58死

2017年10月1日，64岁退休人士裴德克（Stephen Paddock）从拉斯维加斯下榻旅馆房间窗户朝对街参加户外乡村音乐节的群众开枪，造成58人丧命约550人受伤，随后枪手饮弹自尽，是美国现代史上死伤最惨重的大规模枪击案。

●佛州夜店：49死

2016年6月12日，枪手马丁（Omar Mateen）在佛罗里达州奥兰多（Orlando）一间同志夜店开火，造成49人死亡。枪手在与警方枪战中身亡，他自称效忠伊斯兰国（Islamic State），伊斯兰国随后宣称犯案。

●桑迪胡克小学（Sandy Hook）：26死

2012年12月，20岁的蓝札（Adam Lanza）在康乃狄克州新镇（Newtown）杀死母亲后，进入桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）开枪扫射，造成20 名6、7岁孩童与6名成人丧命，他随后自杀身亡。

●德州教堂：26死

2017年11月5日，26岁枪手凯利（Devin Patrick Kelley）在德州索塞兰泉（Sutherland Springs）第一浸信会教堂（First Baptist Church）开枪杀死26名信徒，并造成至少20人受伤。枪手后来陈尸在自己车上。

●佛州高中：17死

2018年2月14日，19岁、因纪律因素遭退学的克鲁兹（Nikolas Cruz）返校行凶，在佛州派克兰（Parkland）道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）大开杀戒，夺走14名学生和3名教职员性命。

●加州办公室派对：14死

2015年12月，枪手法鲁克（Syed Rizwan Farook）和妻子马里克（Tashfeen Malik）在加州圣伯纳地诺（San Bernardino）一场办公室派对上屠杀14人，造成22 人受伤，接着与警方爆发枪战，最后中枪身亡。

● 维吉尼亚滩市政大楼：12死

2019年5月31日，维吉尼亚州维吉尼亚滩市（Virginia Beach）公用事业部门前工程师、40岁的克莱杜克（DeWayne Craddock）走进市政大楼开火，击毙12 人。克莱杜克与警方交火期间受伤，不久后丧命。

● 加州酒吧枪击案 ：12死

2018年11月7日，28岁陆战队退伍军人朗恩（Ian David Long）在洛杉矶郊区千橡镇一家酒吧扫射，夺走12条性命。朗恩过去派驻阿富汗战场、参与前线战斗，在加州行凶后自戕。

●科罗拉多电影院枪击案：12死

2012年7月，枪手霍姆斯（James Holmes）冲进科罗拉多州奥罗拉（Aurora）一间电影院，朝正在观看「蝙蝠侠」系列片「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）的观众开枪，造成12人死亡、70人受伤。枪手后来被判无期徒刑，不得假释。

● 匹兹堡犹太会堂枪击案 ：11死

2018年10月27日，46岁匹兹堡男子鲍尔斯（Robert Bowers）冲进生命树（Tree of Life）犹太会堂，杀害11人，行凶期间曾高喊「所有犹太人都该死」。鲍尔斯已被起诉29项罪名，部分罪名若定罪最高可判处死刑。

●德州校园枪击：10死

2018年5月18日，17岁凶嫌帕戈尔特兹斯（Dimitrios Pagourtzis）在德州圣塔菲高中（Santa Fe High School）持枪滥射，造成10人丧命，其中包括8名学生和两名教师。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram