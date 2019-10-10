此内容发布于2019年10月11日 上午1:20

（法新社华盛顿10日电） 美国官员今天表示，土耳其攻击叙利亚境内库德族部队，并未踩到总统川普的红线，但华府希望促成停火。

这一周来川普释出混乱不一的讯息，起初表示理解土耳其的作法，随后又批评土国出兵叙利亚，并警告一旦有违反人道情事，他就要对土耳其祭出制裁。

询及何种举措将违反川普的模糊警告，美方官员说，这类行动包括「种族清洗、无差别轰炸和针对平民的空袭和其他攻势」。

这位不愿具名的官员告诉媒体：「我们正观察有无这类情况。截至目前，我们还没发现重大案例，但我们还在非常初步的观察阶段。」

他说，土国昨天发起的不是大规模攻击，土耳其「确实还没有深入或大举入侵（叙利亚）边界」。

这名官员说：「那也是我们发出这么多警告的原因之一，因为我们非常、非常担心这类无差别攻击。」

川普在国内引起强烈不满声浪，即便是一向力挺他的共和党「铁粉」，也炮轰他背弃与美军并肩作战、打击伊斯兰国（IS）的库德族战士。

向来反对美国长期军事干预海外事务的川普6日与土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）通电话时说，他已下令美军撤离叙利亚。

川普今天推文说，他希望「促成土耳其和库德族间的（停火）协议」，还说替代方案是派出「成千上万兵力」或以严厉制裁打击土耳其。

美国官员说，川普已要求外交官员寻求解决办法。

这名官员说：「总统责成我们试图找出双方之间是否存在共同点，看看有没有促成停火的办法。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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