此内容发布于2019年6月4日 上午1:35

（法新社华盛顿3日电） 美国政府欲对谷歌、脸书、苹果、亚马逊等科技巨头加强审查，恐掀起连串耗时法律战。消息人士说，美国盯上这些巨头是否滥用庞大市场力量，准备展开堪称史无前例的广泛调查。

根据媒体报导，美国司法部与联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）已划分职责，将对这些矽谷巨头展开反托拉斯调查。

「华尔街日报」（WSJ）报导，司法部将负责对谷歌（Google）和苹果（Apple）的调查；联邦贸易委员会则锁定亚马逊（Amazon）和脸书（Facebook）的竞争行为。

与此同时，这些科技公司正因保护用户隐私和个资不力而面临日益高涨的「科技抵制潮」，各界对他们握有绝对主导权的关切也与日俱增。

美国两党政治人物也加强批评力道，一些有意马角逐2020年总统大选的候选人，甚至要求打散这些科技巨擘；分析师指出，这些矽谷巨擘被揭出握有大量个资后，政治风向已转为对他们不利。

高德顾问公司（J. Gold Associates）分析师高德（Jack Gold）说：「谷歌知悉我们的一切。」他说，包办绝大部分线上广告收益的谷歌和脸书，已开发出精密工具来搜集用户资讯，升高不公平竞争。

高德说：「这助了他们一臂之力，他们锁定广告目标的精准度能比其他人好得多。问题是，有谁能与他们匹敌。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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