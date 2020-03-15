此内容发布于2020年3月16日 上午12:05

（法新社纽约15日电） 为遏止武汉肺炎疫情扩散，美国对入境旅客执行检疫作业，旅客在若干主要机场大排长龙，等候龟速进行的检疫程序，促使联邦官员部署更多人力，总统川普也呼吁大家耐心等待。

川普今天下午推文说：「抱歉，打断并延误了通关流程。我们正快马加鞭落实相关作业，但保持警戒和谨慎仍非常重要。」

川普推文说，当局正在进行「非常精确」的医学检验，强调安全是首要之务。

川普这番言论呼应了国土安全部和海关与边境保护局官员的话。他们承认，新的机场检疫政策延误通关流程，但有必要保护美国人民不受病毒侵害。俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情已在全球迅速蔓延。

川普政府上周对欧洲申根区26国实施入境管制，昨天又将禁令扩大至英国和爱尔兰。美国公民和永久居民仍可返国，但需从特定机场入境。

有些旅客担心，在大批人潮中长时间等待，恐增加染病风险。美国目前已有3200多起确诊病例，至少62人病故。

川普建议民众避免非必要旅行，还说官员考虑针对国内实施旅行限制。

川普在记者会上说：「如果没有旅行的必要，就不要旅行。」「我们希望让这起事件落幕，不愿见到许多人染上病疫。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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