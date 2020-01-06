此内容发布于2020年1月6日 下午7:05

（法新社巴黎6日电） 美国总统川普威胁要攻击伊朗文化遗产后，联合国教科文组织表示，美伊都必须遵守强制各国维护文化遗址的公约。

联合国教科文组织（UNESCO）秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）强调，德黑兰与华府当局已经签署1972年的「保护世界文化和自然遗产公约」。此公约规定各缔约国「不得故意采取任何可能直接或间接损害本公约其他缔约国领土的文化和自然遗产的措施」。

联合国教科文组织说，阿祖莱与联合国教科文组织的伊朗大使见面时说，两国已经签署在武装冲突情况下保护文化财产的1954年公约。

阿祖莱「强调文化与自然遗产的普世价值是维持人民之间和平与对话的媒介，国际社会有义务为了下一代好好保存与维护」。

川普4日在推特发文说，如果德黑兰攻击美国人员或资产，报复美国狙杀伊朗指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），美国将把目标锁定一些「对伊朗与伊朗文化来说至关重要的」地点。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）回应，这类举动将构成「战争罪」。

不过，川普昨天似乎没有要退一步的意思，他说：「他们可以使用路边炸弹炸死我们的人民。我们就不能动他们的文化遗产一根汗毛？这样说不通。」

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