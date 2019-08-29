此内容发布于2019年8月30日 上午1:50

（法新社波哥大30日电） 已解散的哥伦比亚革命军（FARC）前高阶指挥官马奎斯（Ivan Marquez）今天宣布，将与拒绝政府历史性和平协议的游击队再次拿起武器。

身穿绿色迷彩装的马奎斯在影音网站YouTube影片中表示：「我们向世界宣布，第2个马克塔利亚共和国（Marquetalia）已经展开。」马克塔利亚被认为是哥伦比亚革命军在1960年代诞生的乡村飞地。

哥伦比亚保守派总统杜克（Ivan Duque）回应说，他会派遣特别武装小组搜捕马奎斯及其他拒不妥协者，并说这些人获得委内瑞拉社会主义总统马杜洛（Nicolas Maduro）的支持。

负责审判哥伦比亚半世纪武装冲突犯罪的和平特别裁判团（JEP）随后宣布，马奎斯及其他人的逮捕令现在重新生效。这些逮捕令先前因作为部分和平程序而中止。

经历50年的武装冲突后，哥伦比亚革命军的7000名士兵大多放下武器，但马奎斯指控哥国政府违背得来不易的和平协议。马奎斯是信奉马克斯主义的哥伦比亚革命军第2大领袖，也是2016年和平协议主要谈判者，近一年多来行踪成谜。

哥伦比亚政府和平专员赛巴约斯（Miguel Ceballos）说：「这是非常令人担心的宣言。」他告诉哥国电台Blu Radio：「对政府来说不意外，不幸的是，这些人的行为已经表明，他们要背弃和平协议。」

长达32分钟的影片显示，马奎斯似乎身处哥国丛林，两侧有17名手持步枪的男女，背后则悬挂哥伦比亚革命军的黄色旗帜。

马奎斯表示，政府在履行协议上作弊、单方面改变说法，且未能替过往战士提供合法保障等，种种犯行都「迫使我们回到战场上」。他说：「我们在意识形态上永远没有输，因此战斗会持续下去。」

他说，哥伦比亚革命军将与哥国最后尚存的叛乱团体全国解放军（ELN）及「那些尚未收起旗帜的同志」协调合作。

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