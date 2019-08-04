此内容发布于2019年8月4日 下午11:05

（法新社喀土木4日电） 历经7个多月示威活动与流血暴力后，苏丹军方将领与抗议运动领导人今天签署一项得来不易的宪法宣言，为未来过渡到文人治理而铺路。

今天签署仪式在喀土木举行，双方同意在3年过渡期间由文人与军方共治，并监督成立文人政府与国会。

苏丹前总统巴席尔（Omar al-Bashir）独裁统治3 0年,去年12月大规模抗争活动揭竿而起,今年4月间军方将领罢黜巴席尔。而这项宣言是抗议活动领导人与军方将领艰辛协商的结果，双方于7月17日协议权力共享。

抗议运动领导人阿拉比（Ahmed al-Rabie）与军政府副领导人达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）代表签署宣言，并有非洲联盟（African Union）与衣索比亚仲裁人出席仪式典礼。

达加洛在简短演说后，作出胜利手势，他告诉媒体说：「签署这项协议，我们就此展开苏丹挑战性的历史新页。」

当双方握手言和、相互拥抱时，抗议团体之一自由民主联盟（Alliance for Freedom and Change）的成员喜极而泣。

在喀土木北部巴哈瑞（Bahari）地区，数十民众高唱：「这国家是我们的，政府是文人组成的。」而汽车驾驶人大鸣喇叭庆祝。

在城市恩图曼（Omdurman）有数百民众以击鼓声伴奏，手打着拍子、又唱又跳欢欣庆祝。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram