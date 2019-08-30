（法新社伦敦30日电） 英国首相强生昨天说，他想在脱欧大限前，「加紧脚步」与欧盟官员达成新的脱欧协议，但在反对无协议脱欧及亲欧派议员不满下，今天出炉的法院裁决可能挡下他暂停国会的决定。

英国的脱欧谈判人员9月将与欧盟官员每周开两次会，以试图达成新的分手协议。强生（Boris Johnson）昨天说：「我们已准备好以活力和坚定的方式达成协议。」

强生说：「我受到最近几周与欧盟领导人的讨论情况鼓舞，他们愿意就反民主的『边境保障措施』商讨替代方案，现在是时候让双方加紧脚步了。」他希望完全删除爱尔兰边境保障措施。

根据会议议程，英方的脱欧事务首席谈判代表佛罗斯特（David Frost）将在布鲁塞尔与各个官员商谈，包括海关、监管问题和贸易政策专家。

强生还说：「如果我们希望在10月31日是在达成协议的情况下脱欧，那就有必要增加会谈及讨论。」

但强生28日才丢出震撼弹宣布，将透过「关闭议会」（prorogation）在下个月暂停国会将近5周。他宣称新政府需要展开新国会会期，才能追求「大胆且野心勃勃」的脱欧后国内议程，不过这项决定面临法律挑战。

他的反对者将这个行径视为违宪举动，即防止议员阻挡无协议脱欧。强生坚持，无论有没有协议，英国都得准时脱欧，而这项决定限制了反对者的转圜空间。

苏格兰最高民事法院法官杜赫蒂（Raymond Doherty）今天要决定，是否要发布阻止关闭议会的临时命令。杜赫蒂昨天审理临时禁止令申请，这将阻止强生在9月中至10月14日关闭议会的行为。

必须遵守大臣决定的英国女王已经批准强生请求，准许国会暂停约5个星期。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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