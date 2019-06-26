（法新社墨西哥维多利亚城25日电） 一张萨尔瓦多移民和他2岁女儿试图从墨西哥横渡格兰河（Rio Grande）到美国，却不幸罹难的照片曝光后，引发各界愤怒，突显寻求庇护移民面临的重重危机。

根据法新社记者看到的墨西哥法院报告内容，25岁拉米雷斯（Oscar Martinez Ramirez）带着21岁妻子和他们的女儿逃离萨尔瓦多，并决定在23日下午铤而走险从墨西哥横越至美国。

拉米雷斯背着年幼的女儿准备渡河，为保女儿安全，将她裹在自己的T恤内。然而，由于不敌水流湍急，这对父女双双溺毙，拉米雷斯的妻子虽幸免于难，平安上岸，却只能眼睁睁目睹这一切发生。

两人的遗体昨天在塔茅利巴斯州（Tamaulipas）的马塔摩洛斯（Matamoros）寻获。

令人震惊的一系列照片中，可见这名年轻的父亲和孩子漂浮水上，脸部朝下，女童的小手臂还搭在爸爸肩上。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，这张照片是被在墨西哥居住的记者李杜克（Julia Le Duc）拍下。

照片中，父亲和小女孩的遗体漂到河岸边，旁边高高的芦苇丛中，夹杂着5个丢弃的啤酒罐和1个空汽水瓶。另一个啤酒罐则是在女童身边漂浮着。

这一系列照片也在萨尔瓦多和墨西哥引发愤怒，两国政府在处理移民问题上，素来饱受外界强烈抨击。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram