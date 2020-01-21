此内容发布于2020年1月22日 上午12:05

（法新社莫斯科22日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）火速推动一连串政治体制改革，令反对阵营措手不及，批评人士也不知道该怎么回应。

休完新年长假后，蒲亭上周掀起一波政治风暴，提议全面修改俄罗斯宪法，不得民心的总理麦维德夫（Dmitry Medvedev）随后率领内阁总辞。提议改革5天后，蒲亭就已向国会提出修正案。

克里姆林宫的批评人士一致对这项改革反感，但不知道该怎么反击，反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny ）仅说，蒲亭想把自己变成「万年领导人」。

政治分析家、前克里姆林宫政治公关顾问巴夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）向法新社表示：「包括纳瓦尼在内，反对派都错愕不已。」他又说，当局将试图维持这种快节奏。

蒲亭推动的这波改革，将把一些权限转移给国会，包括挑选总理的权力，并强化谘询机构国务院（State Council）的角色，未来可能由蒲亭执掌。

外界时常流传的揣测是，67岁蒲亭的第4任总统任期于2024年结束后，可以利用这个职位持续研拟国内与外交政策。

不过，目前还不清楚的是，新的制度将如何运作、以及蒲亭为什么要在这时候提出，这让反对派更难因应这项计画。

前反对派国会议员古德柯夫（Gennady Gudkov）说：「这也许是我第一次不懂蒲亭的脑中逻辑。我就是无法理解为什么急成这样。」

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