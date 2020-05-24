此内容发布于2020年5月24日 上午3:50

（法新社巴格达24日电） 今年原本该是巴司马重要的一年：拿到学位、取得语言证书，或许还能出国攻读硕士；但国内爆发示威加上全球新冠肺炎疫情肆虐，完全打乱了这位伊拉克学生的人生规划。

在巴格达「穆斯坦萨里亚大学」（Mustansariyah University）念书的巴司马说：「我上大学第一天就梦想毕业，甚至还买了套珊瑚粉的毕业礼服━我从来不穿礼服的。」

「现在也不知道什么时候才能穿上它了。」

高等教育部发言人阿尔阿布迪（Haider Al－Abboudi）表示，伊拉克近15万人或许无法如期在春天毕业，因为大专院校先是受到大规模反政府示威影响停课，后来又因疫情蔓延复课无期。

那将拖到他们找工作的时程。伊拉克青年失业率原本就已高达36％，现在国家又面临金融危机，失业率恐将更进一步飙高。

23岁的巴司马（Basma Haitham）为了到很难得有工作机会的民间企业上班，早就拟好了按部就班的求学计画：取得英文系学位之后，她希望拿到2种语言证照，接着攻读商业管理或口译硕士。

但接着，示威就爆发了。

要求贪腐政治阶层彻底改造的示威活动，去年10月1日、也就是开学的第一周，就在巴格达以及什叶派为主的南部爆发。

学生们弃学业不顾发起罢课，各系所架设示威营帐，示威力道一有下滑，他们就会发起游行来重振声势。

巴司马表示：「有时我会在爸妈不知道的情况下参与示威。」

由于上课的学生太少，多数大学把第一学期的考试重新安排在2月底或3月，并开设了线上学习课程。

但就在此时，又有另一个麻烦开始蠢动：新冠肺炎疫情悄然来袭。

就在学生们准备参加重新排期的考试之际，政府关闭所有大型集会场所，包括大专院校，以防新冠肺炎蔓延。

一些课程持续透过网路上课，但因为没有考试或无法缴交期末专题，毕业典礼跟着顺延，国际奖学金也受到影响。

根据美国驻巴格达大使馆，有200至250名伊拉克学生原本打算今年赴美求学，因疫情无法成行。

在巴格达「马蒙大学学院」（Al Mamoun University College）攻读电信工程的25岁学生哈利里（Raneen al－Khalili）说：「毕业的氛围，再见的氛围，我们都不会体验到了。」

高等教育部发言人表示，高等教育部会在「近期」宣布期末考的日期，包括保护学生健康的后勤指南。

但对23岁的穆罕默德（Mayyada Mohammad）而言，这一切都已太迟。

为了顺利毕业，这位巴格达大学（Baghdad University）美术系学生必须在学校的工作室完成期末雕塑专题，但工作室至今已经关闭超过两个月。

「我们听到的最新消息是，明年才会开始制作专题，所以我会晚一年毕业，但有的人负担不起，我们得开始工作。」

去年参加了反政府示威的她坦承，最近示威人潮很少，让她少了动力回到街头。

她在巴格达的家中告诉法新社：「这整整一年就在我的指缝间流逝，好像船过水无痕一样。」

伊拉克4000万人口有超过6成在25岁以下，到了2030年，25岁以下人口估计还会增加1000万人。

大部分高等教育学生就业是仰赖政府的社会主义时代大型雇用计画，毕业生多会被分派到庞杂的公家机关上班。

但近几年政府渐渐无力吸收一波波的毕业生，让22岁的医学生马塔（Sajad Matar）相当担心。

「我应该在今年毕业，但我心里的声音告诉我，那是不可能的。」

他在私立大学的2019年毕业班学长现在都还没被分派到政府部门，也就是说，他想在2021年底前被选上，根本是天方夜谭。

换言之，他得和父母一起住在纳西里耶（Nasiriyah）的家中，没办法如他所愿拿到月薪70万伊拉克第纳尔（约新台币1万8000元）。

他难过地说：「而且学校还是要我们缴交春季学期的175万伊拉克第纳尔学费。」

「我在纳西里耶找不到工作。我当然担心未来，我一点希望都没有了。」（译者：郑诗韵／核稿：严思祺）

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