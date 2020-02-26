此内容发布于2020年2月26日 上午7:20

（法新社德黑兰26日电） 伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）今天指控美国，在致命的武汉肺炎疫情爆发之际藉机散布恐惧，他还反讥美国才疲于应对武汉肺炎，境内甚至有1万6000人死于流行性感冒。

目前伊朗国内有139起2019年冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，其中19人丧命，连伊朗卫生部副部长哈利奇（Iraj Harirchi）也染病，疫情的致死人数在全球仅次于中国。

在美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）指控伊朗当局隐匿疫情讯息后，隔天罗哈尼在每周例行的内阁会议表示：「我们不应该让美国在冠状病毒这件事上加诸一种新病毒，这种病毒被称为…极度恐惧。」

罗哈尼指出，美国人「自己才疲于应对冠状病毒，美国有1万6000人死于流感，但他们却避而不谈。」

伊朗当局已经关闭中小学、大学、文化中心，并停办运动赛事，此外还部署卫生人员消毒巴士、火车、公共空间。

蓬佩奥昨天指控伊朗隐匿武汉肺炎疫情的真正严重程度，他在华盛顿向记者表示：「有消息指出伊朗政权可能隐匿疫情的重要细节，美国对此深表关切。」

罗哈尼则说，伊朗在抗疫上有所斩获，「看到前往医院求诊的人变少，治疗方法也取得进展。」他更矢言，武汉肺炎的死亡病例及确诊数必须公开透明。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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