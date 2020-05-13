此内容发布于2020年5月13日 上午6:35

（法新社马德里13日电） 西班牙一名113岁的人瑞婆婆最近战胜2019冠状病毒疾病（COVID-19），与她同间安养设施的老人家就没这么好运了，多人不敌疫情病逝。

出生于美国的布拉尼亚斯（Maria Branyas）4月间在西班牙东部奥罗特（Olot）的圣玛利亚德尔图拉安养中心（Residencia Santa Maria del Tura）感染2019冠状病毒疾病，之后就在自己的房里隔离治疗。

她在这里已经住了20个年头。

安养中心发言人告诉法新社：「她战胜了这个疾病，状况不错。」发言人并说，布拉尼亚斯只出现轻微症状。

「她现在状况不错，上周采检，结果是阴性。」

根据加泰隆尼亚电视台TV3，育有3名子女的布拉尼亚斯在房内隔离数周，只有1名穿戴防护装备的职员得以进出查看状况。

透过电视画面可以听到，布拉尼亚斯用「非常温柔、非常亲切的声音」呼唤安养中心员工。

一名员工问布拉尼亚斯长寿秘诀，她只简单回答说，她很幸运，「身体不错」。

女儿则说，母亲「状况好，想讲话、想讲解、想表达意见，她又是从前的她了」。

曾当过记者的布拉尼亚斯应该是西班牙最高龄的长者，西班牙媒体近年多次刊登她的报导。她1907年3月4 日出生于旧金山，父亲来自西班牙北部。

布拉尼亚斯在第一次世界大战期间随家人搭船移居西班牙。她经历过1918至19年间的西班牙流感，也见证过1936至39年的西班牙内战。

根据西班牙卫生部数据，西班牙是2019冠状病毒疾病疫情最惨重的国家之一，目前病逝人数近2万7000人。

圣玛利亚德尔图拉安养中心发言人表示，疫情期间中心内有「多起」相关死亡案例。

年长者对2019冠状病毒疾病特别没有抵抗力，在西班牙与其他欧洲国家，疫情夺走安养中心许多长者的性命。

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