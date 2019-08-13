（法新社莫斯科12日电） 俄罗斯民众争取自由选举，示威活动蔓延。一名女子在活动中，被镇暴警一拳打在肚子上，再被拖走的影片在网路流传并引发众怒。俄国内政部今天表示，已经展开调查。

到目前为止，这段影片已超过36万次点阅，内容显示一名年轻女子遭4名头戴防暴头盔、穿着镇暴装备的警察拖行，其中一名警察在没有明显理由下，往女子肚子揍了一拳。

在俄国媒体Mediazona网站专访中，26岁的索斯诺夫卡雅（Daria Sosnovskaya）表示，她因抗议警方拘禁一名身障人士，而被警察拖走。

她表示，警员朝她跑过来。她还说：「我极为不舒服，全身开始抽搐，我不能呼吸。」

她表示，在那之后，她被带到警察局，与其他被拘禁的人关在一起。在警局待了几个小时，无法取得律师协助，最后在警告下才被释放。

俄罗斯内政部表示，已针对此案展开内部调查，并承诺「那些有罪之人必须负起罪责。」

由于俄罗斯当局决策，阻挠反对派人士参加莫斯科市议会选举，引起一波波示威潮，这是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）自2012年再次回锅担任总统至今，最大一波的抗议活动。

过去一个月来，包括获准与未核准的大大小小集会撼动了莫斯科，10日举行的最大一次集会，吸引6万民众参加。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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