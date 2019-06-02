此内容发布于2019年6月2日 上午4:35

（法新社法国康城2日电） 沿着法国诺曼第海岸座落的第二次世界大战墓地、博物馆和战场，近几年造访人数大增。尽管这带来意外的丰富观光收入，却也引发批评者抨击，一页悲痛的历史遭到商业化玷污。

大量观光客涌入这些景点，是从1994年纪念6月6日诺曼地（Normandy）登陆（D-Day）50周年开始，当时数以百计退役军人首度成为纪念活动主角。隔年便有约290万人专为探寻二战遗迹造访该区，随后访客稳定增加，直到目前接近一年500万人。

1988年官方的康城纪念博物馆（Caen Memorial Museum）开幕后，当地战争历史观光业再获一大助力。这座博物馆如今每年吸引约37万参观人潮。

不过，长久以来吸引最多游客的景点，是阵亡将士墓地，尤其是位在寇维尔苏梅（Colleville-sur-Mer）的美军公墓。去年共有140万人前来，向这里标有基督教十字架或犹太教六芒星的9300座墓致敬。

此外，另有2万2000名阵亡英国人的墓散布在18座墓地。位在拉康伯（La Cambe）有2万1000座墓的德国墓地，也已开始吸引一年约45万人造访。

诺曼地观光局统计，2017年当地战争遗迹参观者中，英国人占20%，荷兰人占15%，美国人占14%，德国人占11%，比利时人占10%。

然而，除了数十处的纪念碑和景点，当地还冒出一系列新的观光活动，包括纪念品贩售、吉普车和坦克车乘坐体验，甚至还有诺曼第登陆的「逃脱游戏」。

位在卡洪冬雷马黑（Carentan-les-Marais）的「诺曼地登陆体验」博物馆人员艾雷恩（Emmanuel Allain）表示：「我们想尽可能重现美国伞兵在6月5至6日那夜的行动，然后年轻世代将会看我们的展示品。」

参观者花13欧元（约新台币459元），便能在一架C-47运输机的飞行模拟器中体验7分钟。当年美军正是用这型运输机，将1万3000名士兵降落在圣玛拉格雷斯（Sainte-Mere-Eglise）进行诺曼第登陆。

这架飞行模拟器自2015年启用以来，博物馆每年参观人数已由先前的仅2万人激增至目前的13万人。

这座博物馆的纪念品商店，还贩卖「诺曼第登陆大富翁」桌游、一顶要价7500欧元（约新台币26万4800元）的钢盔，和售价达1万4500欧元（约新台币51万元）的夹克。

相隔几公里，一家名为「碉堡」（Le Blockhaus）的商店即将推出逃脱游戏，重现1944年6月的抢滩登陆。诺曼第胜利博物馆（Normandy Victory Museum）则提供10分钟的坦克车体验，一次要价39欧元（约新台币1377元）。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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