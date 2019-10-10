此内容发布于2019年10月10日 上午8:50

（法新社斯德哥尔摩10日电） 瑞典学院今天宣布，波兰作家奥尔嘉．朵卡�c获得2018年诺贝尔文学奖，2019年文学奖则由奥地利小说家彼得．汉德克拿下。瑞典学院去年因卷入性骚丑闻而延后颁发文学奖。

奥尔嘉．朵卡�c（Olga Tokarczuk）被视为当代最有才华的波兰小说家，她的获奖原因是「叙事想像具有包罗万象的激情，象徵一种跨越疆界的生活形式」。

奥尔嘉．朵卡�c的着作述说这个永不停息的缤纷世界，且书中角色性格交织互错，使用的语言既精准又充满诗意。

瑞典学院（Swedish Academy）表示，彼得．汉德克（Peter Handke）获奖，原因是「作品具影响力和语言独创性，探索了人类经验的边陲和独特性」。

76岁的彼得．汉德克「已经把自己确立为二次世界大战后，欧洲最有影响力的作家之一」，他的作品充满探索新事物的强烈欲望，并探寻新的文学表达方式，藉此让他的探索发现栩栩如生。

两人今天同获文学奖殊荣，可分别把价值900万瑞典克朗（约新台币2809万）的支票带回家。

奥尔嘉．朵卡�c成为1901年来第116名诺贝尔文学奖得主，同时也是第15名获得这项殊荣的女性。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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