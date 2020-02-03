此内容发布于2020年2月3日 上午7:05

（法新社香港3日电） 在美中贸易战与历时半年「反送中」愤怒示威抗议的压力下，香港今天证实，2019 年经济陷入衰退，区域内生产毛额（GDP）较2018年萎缩1.2%，是这个城市十年来首度下滑。

随着农历新年在武汉肺炎带来另一场经济危机下展开，半自治的香港政府公布的数据显示，这是自2009年全球金融海啸重创香港以来，香港经济表现最差的一年。

最初由北京与华府间的贸易角力引起这场经济危机，以出口为导向的香港经济受到重击，接着又因民众担心北京箝制当地自由，引爆数月之久且经常演成暴力的反修订「逃犯条例」示威抗议，让香港经济雪上加霜。

在内忧外患夹击下，官方今天公布的数据显示，香港2019年区域内生产毛额较2018年同期衰退1.2%。而经历最严重警民暴力冲突的第4季则缩水2.9%，是连续第3 季下滑。

港府在声明中说：「在这一季，暴力的地方社会事件进一步打击经济氛围，以及消费和旅游相关活动。」

「尽管（下滑）速度有所减缓，但在艰困外部环境下，商品总出口量持续下跌。」

去年「反送中」运动长达近6个月期间中，警民冲突几乎周周发生，虽然冲突频率及暴力程度在过去两个月有所减少，但引发示威抗议的深层原因仍未消失。

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