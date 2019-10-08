此内容发布于2019年10月8日 上午5:05

（法新社斯德哥尔摩8日电） 瑞典学院（Swedish Academy）今年将颁发诺贝尔文学奖给两名得主，包含补颁去年的文学奖。瑞典学院去年因深陷性骚丑闻而停颁文学奖。

专家表示，瑞典学院试着走出性丑闻阴霾，因此会在遴选今年诺贝尔奖得主时，设法避免惹怒任何人。瑞典学院一位院士的丈夫被控强暴而入狱。

根据Unibet等博彩公司，今年诺贝尔文学奖颁奖前，加拿大诗人卡森（Anne Carson）、肯亚作家恩古吉（Ngugi wa Thiong'o），以及来自法国瓜德罗普（Guadeloupe）的孔德（Maryse Conde），都是得奖呼声高的热门人选。

斯德哥尔摩文学圈也预测，罗马尼亚诗人和小说家卡塔雷斯库（Mircea Cartarescu），以及波兰作家和社运人士托卡苏克（Olga Tokarczuk）可能获奖。

瑞典学院的18位院士中，被爆出有阴谋论、利益冲突、骚扰和沉默文化等问题，而后这间创立于1786年的机构正努力修补名誉。瑞典学院18位院士长期被视为国家文化守护者。

一连串丑闻曝光，使负责遴选诺贝尔文学奖得主的瑞典学院彻底崩溃，名誉大大受损，因此将去年的文学奖延后至今年颁发，创下70年来首例。

瑞典学院从2017年11月起卷入丑闻，当时他们无法就如何处理与法国人阿尔诺（Jean-Claude Arnault）的紧密关系一事，达成共识。阿尔诺被控强暴，而后遭定罪。

阿尔诺是瑞典学院院士佛罗丝登松（Katarina Frostenson）的丈夫。瑞典学院于#MeToo运动达到高峰时爆发丑闻，佛罗丝登松因而请辞院士。#MeToo运动旨在抗议对女性性骚扰。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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