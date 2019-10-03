此内容发布于2019年10月3日 上午5:35

（法新社伊斯兰马巴德3日电） 阿富汗民兵组织塔利班的数名高阶代表今天抵达巴基斯坦首都伊斯兰马巴德访问，受到热烈欢迎。巴国外交部长古瑞希呼吁，美国9月喊停与塔利班的和平谈判，应尽快重启。

古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）和塔利班代表团会晤后，巴基斯坦外交部发表声明表示，伊斯兰马巴德当局和塔利班皆同意「有必要尽快恢复和平进程」。

根据巴基斯坦外交部释出的影片，古瑞希和巴国情报首长哈米德（Faiz Hameed）以微笑和拥抱，欢迎曾在巴国监狱服刑8年的塔利班创建元老之一巴拉达（Mullah Abdul Ghani Baradar）。

巴基斯坦是世界上少数承认塔利班政权的三个国家之一。巴国神秘的军事情报单位，尤其是哈米德领导的三军情报局（ISI），也普遍被认定在背后支持塔利班在阿富汗的血腥叛乱行动。伊斯兰马巴德则否认指控。

巴基斯坦曾协助促成塔利班和美国过去一年在卡达进行谈判，盼达成协议让塔利班做出数项安全承诺，并替美方自阿富汗撤军铺路。

但就在谈判双方濒临达成协议，且外界普遍预期即将宣布消息时，美国总统川普9月却突然宣布和平进程「已死」，原因是塔利班在喀布尔发动炸弹攻击，造成美军死亡。

尽管塔利班威胁采取更多攻击行动，但双方皆对重启谈判持开放态度。多数专家也认为，美方终究得回到谈判桌。

巴基斯坦是塔利班代表团出访行程的最后一站。在此之前，他们已拜访俄罗斯、中国和伊朗。（译者：陈韵聿/核稿：张正芊）

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