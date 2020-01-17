此内容发布于2020年1月17日 上午7:35

（法新社雪梨17日电） 澳洲旅游出口委员会今天预测，澳洲今年将损失45亿澳元（约新台币930亿元）的观光收入，原因是国内各地遭野火肆虐，导致大量国际旅客取消赴澳洲行程。

澳洲旅游出口委员会（Australian Tourism Export Council）表示，自去年9月野火爆发以来，预订赴澳洲行程的旅客人数已减少10%至20%。旅客人数骤减，估计将使澳洲今年经济损失45亿澳元。

旅游出口委员会董事总经理谢里（Peter Shelley）说：「因担心空气品质、安全、野火对澳洲观光业服务造成的冲击，以及不确定澳洲要多久才能复原，国际旅客纷纷取消赴澳洲行程。」

全球媒体都以大篇幅报导澳洲野火。截至目前，野火已造成至少28人死亡，烧掉的范围比葡萄牙国土面积还大，并使雪梨和墨尔本等观光重镇笼罩在毒雾之中。

旅游出口委员会指出，这场灾难对来自美国、英国和欧洲的观光收入冲击最严重。传统上，12月至2月期间，这些地区预订赴澳洲行程的观光客就占了每年总量的50%。

谢里表示，澳洲观光业者和政府必须紧急释出讯息，向外界表明国内许多重要观光景点大致没有受到野火影响。

谢里说：「澳洲观光业毫无疑问会受到冲击。我们能越快把强而有力且正面的讯息传出去越好。」

澳洲保守派政府已宣布一项耗资20亿澳元的「野火复原计画」。澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天表示，这项计画包含大力推动澳洲观光业，细节将在下周公布。

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