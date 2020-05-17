此内容发布于2020年5月17日 上午8:50

（法新社喀布尔17日电） 阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）及政治对手阿布杜拉（Abdullah Abdullah）今天签署权力共享协议，终结导致国家落入政治危机的长达数月严重纷争。

法新社报导，甘尼的发言人塞迪奇（Sediq Sediqqi）在推特上写道：「阿布杜拉医师将领导国家和解高等委员会（National Reconciliation High Commission），他的团队成员将被延揽入阁。」

两人取得这项突破之际，阿富汗正在对抗一系列危机，包括2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情快速扩散，以及激进分子暴力攻击案遽增等。上周激进分子发动残忍攻击，一共夺走数十人性命。

阿布杜拉原先依据另一份权力共享协议，担任阿富汗的「行政首长」，但他在去年9月的总统大选吞败后失去那个职位。这场选举是由世界银行（World Bank）前经济学家甘尼连任成功，但选举被控有舞弊情事。

甘尼3月9日宣誓就职当天，眼科医师出身的阿布杜拉宣布自己为总统，还举行了自己的宣誓仪式。

两大对手今天同意新的权力共享协议，专家认为，这样有助让阿富汗摆脱政治危机。

新协议提名阿布杜拉领导未来与激进组织塔利班（Taliban）的和谈。塔利班组织之前已与华府签署协议，为外国部队撤离阿富汗铺路。

喀布尔政治分析家穆沙维（Sayed Nasir Musawi）告诉法新社：「现在各界期待领袖们解决阿富汗面临的问题，像是冠状病毒，以及跟塔利班的和谈。」

穆沙维也说，来自美方的「庞大压力」让甘尼与阿布杜拉达成协议。

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