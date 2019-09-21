此内容发布于2019年9月21日 下午7:05

（法新社地拉那21日电） 规模5.6浅层地震今天下午侵袭阿尔巴尼亚西部，迫使多个城市的居民仓皇逃往街道上避难，强烈摇晃造成首都地拉那断电以及邻近一个村庄10余栋民宅倒塌，所幸仅数十人受伤。

阿尔巴尼亚国防部女发言人表示，「无人死亡」。

卫生部长马纳斯蒂尔利乌（Ogerta Manasterilu）表示，地拉那（Tirana）和震央附近的杜拉索（Durres）总共约80人求医诊治，其中21人住院治疗，他们被掉落的物品或墙壁砖石击中，以及恐慌发作。

国防部女发言人又说，地拉那的部分住宅和建筑物受损，但未倒塌。国防部正在评估其他城镇和村庄的损害情形。

国防部表示，这是阿尔巴尼亚过去20到30年以来遭逢的最强烈地震。

美国地质调查所（USGS）指出，这起地震于下午约4时（台湾时间晚间10时）发生，规模为5.6，震央位于首都地拉那以西不到40公里的杜拉索附近，震源深度10公里。

法新社记者和目击者见到杜拉索及地拉那的许多窗户破碎，建筑物墙面严重裂开。一家超市内的架上商品散落一地。掉落的砖石造成地拉那多部停放车辆受损。

目击者表示，地拉那大学（University of Tirana）地质系大楼也授损。

媒体报导称，地拉那有一栋住宅大楼严重受损，居民被迫撤离。

据当地媒体报导，位于地拉那10公里外的海梅斯村（Helmes）至少有2人受轻伤，10余栋民宅倒塌。

地拉那的众多居民因担心余震，待在户外好几个小时。

第一起强震发生后，接着又发生2次余震，包括11分钟后的规模5.3余震。

地震也造成地拉那以及一些其他城镇和村庄停电与电话断线。

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