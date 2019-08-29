此内容发布于2019年8月29日 下午8:50

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天启用国防部属下负责太空作战的新司令部。美国军事首长认为中国和俄罗斯在崭新军事领域积极发展，逐渐削弱美国优势。

法新社报导，川普在白宫典礼活动中指出：「这是具里程碑意义的一天，确认太空在美国安全与防务的核心重要性。」

「太空司令部（SpaceCom）将可确保美国太空优势永不受威胁。」

美国新的太空司令部将把太空视为一大重点战场，多由卫星和高空飞机宰制的太空对现代战争至关重要。太空司令部相当于监督中东局势的美军中央司令部（US Central Command）和管理美国在西太平洋和东南亚防务的美军太平洋司令部（US Pacific Command）。

尽管美国国防部已有隶属空军、聚焦太空战斗的单位，但新的太空司令部将提升自身重要性、发展特殊系统，以及针对「星际大战」式的决战来做相关训练。

美国空军太空司令部司令芮孟（John Raymond）将率领新的太空司令部，他表示美国的敌手早已切实专注在太空战斗方式，当作范围更大冲突的一环。

芮孟说：「我们处在一个战略的转折点，在这时候，我们做为联合盟军作战兵力，已经没有一件事不用到太空。」

他还表示：「我相信太空是一处作战领域。我确信我们的生活方式和战争方式将依赖在太空中的实力。」

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