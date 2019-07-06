此内容发布于2019年7月6日 上午8:05

（法新社曼谷6日电） 南韩女星李烈音4月至泰国拍摄实境节目捕抓濒危物种巨蚌，尽管制作单位对外致歉，但泰国官员今天表示，李烈音行为恐面临最高5年刑期。

南韩受欢迎的真人实境节目「丛林的法则」（Law of the Jungle）4月到泰国一座海洋公园取景，23岁的李烈音被拍到潜水寻找巨蚌。这集节目已在6月30日播出。

李烈音在珊瑚覆盖的海床撬出2颗巨蚌后，她高喊：「我抓到了！」

巨蚌被列为濒危物种，依照泰国法律必须加以保护。

李烈音捕获巨蚌的照片开始在网路上疯传，让相关当局注意到她的违法行径。李烈音曾演出南韩电视剧「操心」（My First Love）。

昭迈海滩国家海洋公园（Hat Chao Mai National Park）负责人纳隆（Narong Kongaid）告诉法新社，他已在3日向李烈音提出2项指控，包括违反国家公园法和野生动物保护法。

纳隆表示：「她依法面临5年刑期。」

纳隆指出，虽然节目制作公司已道歉，「但这是刑事案件，我们不能撤回告诉」。

他还说，即便李烈音已不在泰国境内，警方仍会想办法找到她。

泰国警方接获刑事指控的报案后，现在交由检察官决定是否起诉或撤回本案；倘若李烈音遭法院判定有罪，依照国家公园法恐处以5年刑期，或依野生动物保护法恐处以4年刑期，两法都并科2万泰铢（约新台币2万270元）罚金。

「丛林的法则」昨天发声明表示，对于不谙泰国野生动物相关法规一事「深感抱歉」。

声明指出：「将来制作节目时，我们会更加谨慎行事。」（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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