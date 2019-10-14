此内容发布于2019年10月14日 下午9:35

（法新社洛杉矶14日电） 加州成为美国第一个延后多数公立学校上课时间的州，希望新措施将有助提升青少年学业表现。

加州州长纽松（Gavin Newsom）昨天签署的新法规定，中学上课时间不得早于上午8时；高中则不得早于上午8时30分。

这项措施将在2022年7月1日前生效，或在明年元旦生效的学区3年薪资协定届满后实施。

大部分加州学校目前约于上午8时开课，部分学校要求学生在7时30分前到校上课。

纽松在声明中说：「科学研究显示，较晚上课的青少年学业表现、出席率及整体健康状况会提升。重要的是，新法让各校和学区有3年时间可规划及实施这些调整措施。」

这项措施受到美国小儿科学会（American Academy of Pediatrics）和加州医学会（California Medical Association）等数个医学机构的支持，但有一些州议员和学区反对。

加州州参议员雷瓦（Connie Leyva）告诉「沙加缅度勤奋者报」（Sacramento Bee）：「我们都同意学生需要充足的睡眠，睡眠时间是整体健康的一大重要因素，但改善学生睡眠时间需要的不只是延后上学时间。」

雷瓦说：「我认为上学时间应继续由地方层级决定，因为对所有学校或所有社区采取一体适用的作法并不适当。」

雷瓦和其他批评人士也指出，改变上学时间将让许多上班的父母很为难，因为他们可能无法调整行程安排。

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