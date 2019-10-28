此内容发布于2019年10月28日 下午7:05

（法新社纽约28日电） 维珍银河公司（Virgin Galactic）今天以首家太空旅游企业挂牌之姿，在纽约证券交易所（NYSE）敲锣上市。

公司创办人布兰森（Richard Branson）在NYSE大厅现身，亲自敲响交易锣。公司官网上另一照片可见他身后喷出烟火。

维珍银河在推特写说：「我们已写下几项太空里程碑，包括由我们首席太空人指导员上阵，成为首位搭乘商务太空船的旅客。」

「今天，我们又一项创举，现在任何人都能投资太空时代的未来。」

法新社报导，维珍银河交易代号SPCE，上市首日收盘11.75美元，跌0.34%，市值9.69亿美元。

维珍银河先前并购已上市的美国投资公司Social Capital Hedosophia（SCH），因此跳过首次公开发行（IPO）程序，合并后市值增加4.5亿美元。

维珍银河于2004年创立，多年来发展太空计画，在2014年12月太空船二号（SpaceShipTwo）发生致命坠机事件后，已两度跨越障碍飞上太空边际。

尽管维珍银河目前尚未正式开始商务太空旅游，但计划未来提供太空船无重力之旅，每次搭载6名旅客，自2020年夏季起，首批乘客每人票价25万美元（约新台币771万元），目前已有600多人预约。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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