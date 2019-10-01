（法新社香港1日电） 中共今天在北京大规模阅兵庆祝建政70周年，但香港民众却在各地发起「十一国殇」争民主集会，并和警方爆发激烈冲突，还发生反送中示威以来首起抗议民众遭港警实弹射伤事件。

中国为了展现全球强权国家地位，精心策划70周年国庆活动，却因香港抗争流血冲突蒙上阴影。中国国家主席习近平今天在首都接受1万5000名部队行礼，香港却有数万民众不顾警方命令走上街头，抗议人士并朝习近平肖像扔鸡蛋。

香港数个地点发生的警民冲突持续数小时，部分激烈抗议者投掷石块和汽油弹，港警多数时候则发射催泪弹、橡胶子弹和水炮回应。但在摩天高楼区北方的荃湾，却发生一名警察近距离朝一名青少年开枪事件，并有录影画面为证。

一位要求匿名的警方消息人士告诉法新社：「今天在荃湾有一名员警遭到攻击后开枪，击中一名抗议者的胸部。」他说，伤者在现场获得警察初步急救，随后救护人员抵达将他送往医院。

一名香港医院管理局发言人对法新社表示，今天香港爆发的冲突共造成15人送医，其中一名送往玛嘉烈医院的伤者情况危急，但她不愿证实这名伤者是否就是中枪男子。

今天多起抗议行动格外激烈。有一区出现示威者朝警方丢掷腐蚀性液体，另一区则有警方为躲避群众投掷物品而退到大会堂里。焚烧路障产生的浓厚黑烟，则飘散在香港这个亚洲金融中心的上空。

反观北京今天举行场面浩大的阅兵典礼，习近平和其他中共领导人从俯瞰天安门广场的看台，观看长安街上游行的战车、新型核子飞弹和超音速无人机。

这场庆典原本目的是展现中国从一个饱受战火摧残的贫穷国家，一路发展成为全球第二大经济体。但香港爆发的暴力冲突，却让中共国庆气氛蒙尘。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram