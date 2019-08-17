此内容发布于2019年8月17日 上午4:20

（法新社雪梨17日电） 了回应日益增加的支持香港民主集会，支持中国的数百名示威者今天在雪梨游行。同时，这两派团体之间紧张局势在澳洲越演越烈。

他们在雪梨市高喊「一个中国」，手里挥舞中国国旗，并举着「停止暴乱，终结香港暴力」的标语。

这场游行策画者、在雪梨担任律师的赵（Zhao）告诉法新社：「香港有很多暴力行为和暴力示威，香港人因而为此所苦，我们想要表达对香港和平和秩序的请求。」

一名香港民主支持者先前在雪梨一场活动中，遭到愤怒示威者成群攻击后被警方护送离开。

香港因数月「反送中」示威导致这座亚洲金融中心陷入危机，香港学生因而在澳洲数所大学举行小型公开集会，展现对香港的支持。

此举激怒部分中国大陆学生，导致校园内发生数起冲突和扭打事件。

澳洲一所大学发生一起冲突事件后，中国驻布里斯本领事馆赞扬支持中国的学生「自发性的爱国主义」。

此举立即招致坎培拉当局严厉指责，并警告在澳洲的外交官行为不要破坏基本权利或「鼓励破坏性或潜在暴力行为」。

抗议者昨天把抗议活动从校园搬到街道，吸引更多民众参与，数百人聚集在澳洲主要城市支持香港民主活动。

亲中人士抵达现场后导致冲突升级，墨尔本和雪梨警方必须架开两派人马。

少数中国民族主义人士昨天与示威者发生冲突后，支持香港民主集会的领导者丹尼斯．邱（Dennis Chui）告诉法新社：「我们明白会有不同的想法。」

他并说：「（但）自由和民主是澳洲的核心价值，我们必须尊重这个。」

雪梨明天还有另一场支持香港的集会活动。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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