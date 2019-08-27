此内容发布于2019年8月28日 上午1:20

（法新社纽约27日电） 美国国家广播公司新闻网今天报导，美国鸦片类药物泛滥成瘾，生产处方止痛药「奥施康定」的普度制药被认为要负大部分责任；现在普度愿拿新台币3700亿元和解，摆平数千起诉讼。

普度制药（Purdue Pharmaceuticals）正在俄亥俄州的克里夫兰展开和解谈判，另外还有数十家公司也将因鸦片类药物滥用官司接受审判。普度制药老板萨克勒家族（Sackler）早因积极推销「奥施康定」（OxyContin）而饱受国际唾弃。

根据国家广播公司新闻网（NBC News）报导，普度提出的和解金在100至120亿美元（约新台币3140亿至3700亿元）之间，普度证实正在谈和解，但没有评论报导所说的金额。

普度发出声明说：「普度制药虽有准备要在鸦片类药物官司积极捍卫自我，但本公司也明白表示，要把数年时间浪费在打官司和上诉方面，不会带来什么好处。」

「鸦片类药物危机影响的人和社群现在就需要帮助，普度认为，有建设性的全球解决方案才是向前迈进的最好道路，为了达到这个结果，本公司正积极与州检察长以及其他原告合作。」

另一家大型药厂娇生集团（Johnson & Johnson）昨天才因导致鸦片类药物成瘾被判有罪。美国不到20年间有40多万件药物过量致死案被归咎于处方鸦片类药物，多家制药商和药局难辞其咎，而娇生是第一个因相关问题被告上法庭的公司。

奥克拉荷马州法院以助长鸦片类药物成瘾为由，要求娇生赔偿奥州5亿7200万美元。

普度今年稍早同意支付2亿7000万美元，在奥克拉荷马州达成和解。俄州的案件汇整多个州、城镇与美国原住民部落近2300件诉讼，索赔金额高达数百亿甚至数千亿美元。

俄州的诉讼主张，制造鸦片类药物的公司与药局隐瞒这种药物的危险性，也没有控制大量贩售与过度开立问题，直到有证据显示数以百万计美国人成瘾，单是2017年就有4万7000多件因鸦片类药物过量致死。

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