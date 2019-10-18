此内容发布于2019年10月18日 上午3:05

（法新社贝鲁特17日电） 全国各地成千上万名愤怒示威者走上街头，抗议黎巴嫩严峻经济情况，并要求黎巴嫩政府下台。

为了削减日益膨胀的赤字，黎巴嫩国会7月通过撙节预算案，民众因此怒火中烧。政府连用通讯软体打电话都要课税，今天民众走上街头示威，要求政府取消不受欢迎的措施。

澳洲广播公司新闻网（ABC News）网站报导，依照2020年政府预算案，政府拟对部分通讯软体、菸草和汽油徵税。

全国各地示威者高喊2011年阿拉伯之春（Arab Spring）受欢迎的口号：「人民要求政府下台。」

示威者在首都贝鲁特（Beirut）焚烧轮胎封堵通往机场的道路，促使黎巴嫩政府部署大量安全部队。

示威者试图冲进贝鲁特市中心的黎巴嫩政府总部，因此与安全部队爆发暴力冲突。

黎巴嫩国内安全部队（Internal Security Forces, ISF）表示，冲突造成40名部队人员受伤，安全部队因而发射催泪瓦斯驱散示威群众。

示威者也在贝鲁特市中心穆罕默德・阿明清真寺（Mohammad al-Amin）附近燃起熊熊大火。

一名抗议者告诉当地电视台：「我们选出他们，也能罢黜他们。」

另一人说：「让我们团结的是生活水准，全都被破坏了。」

黎巴嫩国营通讯社国家通讯社（National News Agency, NNA）报导，除了贝鲁特爆发示威外，南部城市锡登（Sidon）、北部城市的黎波里（Tripoli）和贝卡山谷（Bekaa Valley）也有民众走上街头，而后蔓延至其他区域。

黎巴嫩电信部长乔凯尔（Mohammad Choucair）表示，各地爆发示威后，政府推翻对通讯程式徵税的决定。（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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