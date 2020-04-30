（法新社巴黎30日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情自去年12月在中国爆发以来，据法新社统计，截至台北时间今晚7时，全球有超过318万人确诊，夺走至少22万7482条性命。

193个国家与地区总计通报318万800起确诊病例，至少有90万8500人已经被认定痊愈。

美国累计死亡人数居全球之冠，在104万488起确诊病例中有6万999人死亡，至少12万4023人被宣告痊愈。

义大利的死亡人数排名美国之后，在20万3591起确诊病例中，有2万7682人病故；接着是英国，累计16万5221人确诊、2万6097人死亡；西班牙累计确诊21万3435起、2万4543人病故；法国确诊总数为16万8935起、病故2万4087起。

中国（不包括香港与澳门）迄今宣称有8万2862人确诊，累计4633人死亡，痊愈人数为7万7610人。

欧洲累计确诊总数145万6222人，其中有13万6085人死亡；美国与加拿大确诊数为109万1719起，并有6万4053人死亡；亚洲确诊数为21万9064起、8532人死亡。

拉丁美洲与加勒比海地区确诊数为20万205起，死亡数为1万425起；中东确诊数为16万8820起、6680人死；非洲确诊数为3万6703起、1590死；大洋洲累计8071人确诊、117人染疫身亡。

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