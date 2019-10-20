此内容发布于2019年10月20日 下午11:05

（法新社阿布达比20日电） 考古学家断定为世上最古老的珍珠，拥有8000年历史的「阿布达比之珠」即将首度公开展出。阿联当局今天表示，这颗珍珠是人类从新石器时代起就有货物交易的证明。

考古学家在阿拉伯联合大公国首都阿布达比外的马拉瓦岛（Marawah Island）考古时，在一处古室地板发现这颗珍珠，也揭开了国内最古老建筑的神秘面纱。

英国「卫报」报导，阿布达比文化暨旅游部表示，据放射性碳定年法推定，珍珠周围沉积层的年代落在西元前5800年到5600年间，也就是新石器时代。

文化暨旅游部主席穆巴拉克（Mohamed Al-Muabarak）说：「阿布达比出土世上最古老珍珠，说明我们近代经济和文化历史渊远流长，有许多可追溯至史前时代。」

位于马拉瓦岛的这处遗址是由许多崩塌的新石器时代石头构成，这次考古还出土了陶器、贝壳和石头制成的珠子和燧石箭头。

这颗拥有8000年历史的「阿布达比之珠」30日将在法国着名博物馆罗浮宫分馆、阿布达比罗浮宫（Louvre Abu Dhabi）的「万年奢华展」（10,000 years of Luxury）首度亮相。

专家认为，这些珍珠是用来与美索不达米亚（Mesopotamia）、即古伊拉克（ancient Iraq）进行交易，以换取陶器和其他物品，可能被当成珠宝配戴。

文化暨旅游部表示：「穿梭这个地区的威尼斯珠宝商巴比（Gasparo Balbi）曾提到，阿布达比沿岸外海岛屿是16世纪珍珠的产地。」

珍珠采集一度是阿拉伯联合大公国的经济命脉，直到1930年代，日本开始以人工养殖珍珠，加上冲突屡屡撼动全球经济，为这项产业敲响丧钟。

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