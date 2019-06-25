此内容发布于2019年6月26日 上午12:50

（法新社大阪26日电） 全球贸易、地缘政治热点、欧洲联盟（EU）执行委员会主席人选，都会是28日起在日本大阪召开的20国集团（G20）峰会重要议题。

●关税和贸易

所有目光都将放在中国和美国身上，看看这两大经济体能否结束已持续好一段时间的贸易战。

美国总统川普和中国国家主席习近平将在场边会谈，这是去年12月G20在阿根廷开会以来，他们第一次见面。

专家对两人能否敲定决定性的协议抱持怀疑态度，但许多人认为，川习或会同意关税停战，并为敲定最后协议订定日期。

贸易必定也是此次会议强调的主题。

●来自平壤的信函

今年2月川金会破局后，美国和北韩关系一直处于冰冻状态，但最近川普和北韩领导人金正恩交换信函，让人对第3次川金会燃起希望。

习近平在这项议题上也扮演关键角色，观察家预期，刚刚结束首次平壤访问的习近平，将传达金正恩重启外交活动的讯息。

●伊朗火药库

由于美国、沙乌地阿拉伯、俄罗斯等区域要角都将参与G20峰会，他们与伊朗的紧张关系绝对会是场边对话焦点。

东道主日本首相安倍晋三不久前才历史性地造访德黑兰，但他寻求扮演调停角色的企图心，将因阿曼湾两艘油轮遭攻击事件蒙上阴影。

●川普抢去焦点

东道主日本试图让媒体聚焦海洋垃圾和人口老化等议题，但川普在场边的多场会谈势必会抢去所有目光，特别是他排定与俄国和土耳其总统的会面。

川普预料会和俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）来场面对面交谈，这是两人2018年7月在芬兰赫尔辛基见面后的首次。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）则希望透过与川普的友好关系，化解因购买俄国飞弹而与北大西洋公约组织（NATO）盟国产生的龃龉。

●布鲁塞尔的讨价还价

欧盟领袖21日无法针对接替荣科（Jean-Claude Juncker）职掌欧洲联盟执行委员会（European Commission）的人选达成共识，6月30日他们将在布鲁塞尔召开特别会议决定此事。

当天正好是G20峰会落幕的隔天，因此大部分观察家都预期，德国、法国、义大利、荷兰等国在日本期间将继续针对此事讨价还价。（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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