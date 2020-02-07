此内容发布于2020年2月7日 上午1:05

（法新社杜拜6日电） 国际货币基金（IMF）今天警告，由于全球石油需求降低，依赖能源的波斯湾周边各国必须进一步改革财政体制，否则将冒着财富在15年内消失殆尽的风险。

IMF在波湾地区「未来石油及财政永续发展」研究报告中说：「目前财务体制之下，这个地区的金融财富可能在2034年耗尽。」

IMF表示，波湾国家对号称「黑金」的原油强烈依赖过去几十年来靠石油致富，他们目前没有其他选择只能加速并扩大经济改革，避免成为净债务国。

由巴林、科威特、阿曼、卡达、沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国组成的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）原油产量占全球的1/5，且原油收入占公共收益70%到90%。

直至2014年止，他们仰赖可观的原油收益将近20年，由统治王朝掌控的这6个国家累积约2.5兆美元的金融资产，这笔收益透过主权财富基金大多投资海外。

不过油价在2014年中大跌，打击波斯湾合作理事会成员国的财政，造成收益骤降，迫使他们借贷并动用资产来填补预算赤字。

波斯湾合作理事会国内生产毛额（GDP）因此遽降，IMF预估去年经济成长从2018年的2.0%降到0.7%，远远不及油价暴跌前4%以上的成长率。

IMF表示，全球能源市场正经历重大变革，新兴科技虽提升供应量，但市场担心因为气候变迁，全球开始发展再生能源。

IMF说：「这样的前景对于波斯湾合作理事会地区的财政永续带来重大挑战。」该地区必须为原油长期需求减少和油价下跌进行调整（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram