此内容发布于2019年9月29日 上午2:50

（法新社巴黎28日电） 「时尚界教皇」阿尔诺炮轰瑞典环保小斗士桑柏格「灾难主义」、「只会批评」，英国时尚教母卫斯伍德的夫婿克隆赛勒今天反唇相讥，批评时尚界「一切照常」心态不改。

酩悦轩尼诗－路易威登集团（LVMH）老板阿尔诺（Bernard Arnault）旗下拥有路易威登（Louis Vuitton）、迪奥（Dior）、纪梵希（Givenchy）等精品品牌，他本周稍早表示，桑柏格（Greta Thunberg）「彻底向灾难主义投降…年轻人可能会因此而意志消沉」。

阿尔诺本周稍早在法国巴黎发起集团的新环保运动时告诉记者：「她除了批评，什么都不会。」

这位全球第2大富豪表示，他很不满「她极度负面的」立场。

「我们从这里得知的是，我们必须停止成长，但是成长一直以来减少贫穷，提高生活水准，改善非洲等贫穷地区的健康。」

「如果我们想走回头路，那就停止成长吧。」

但英国时尚品牌教母卫斯伍德（Vivienne Westwood）的夫婿、也担任Vivienne Westwood品牌设计师的克隆赛勒（Andreas Kronthaler）结束巴黎时装周Vivienne Westwood大秀后反批阿尔诺，他告诉法新社，「一切照常」的心态不再有效。

「我们生死交关，时间所剩无几。我不是悲观主义者，我相信人性本善，但我们现在的作为实在太疯狂，时尚业显然是非常大的污染者。」

克隆赛勒称许桑柏格让人「完全关注到」气候变迁，「我想，至少现在西方世界醒了，我想，这个小女孩真的很了不起，而我们应该感谢她。我非常非常开心有像她这样的人存在。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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