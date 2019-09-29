此内容发布于2019年9月29日 下午8:05

（法新社德州波卡契卡29日电） 太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克向太空迷和记者展示刚组装好的「星舰」（Starship）火箭，预计在6个月内进行第一次轨道发射，明年将载人升空。

马斯克（Elon Musk）于SpaceX旗下的猎鹰1号（Falcon 1）发射11周年，在德州偏远小镇波卡契卡（Boca Chica）介绍高耸入天的星舰火箭时说：「这基本上是太空的圣杯。」

身兼电动车特斯拉公司（Tesla Inc）执行长的马斯克说：「我们需要这番重大突破，好成为拥有太空能力文明的国家，让太空旅行如同航空旅行一样（简单）。」

不锈钢材料制造的星舰火箭可搭载数十人前往月球和火星，是全长118公尺、巨大星际火箭系统的上半部。马斯克2018年宣布，日本亿万时尚网购大亨前泽友作（Yusaku Maezawa）是星舰的第一位太空旅客。

距离墨西哥边境以北数公里的波卡契卡，是SpaceX星舰3年计画的测试地点。星鉴火箭引擎测试，让1.6公里外约20多户偏远村庄居民绷紧神经。

马斯克在问与答阶段说：「我认为波卡契卡镇面临实际危险的风险很低，但没有到很微小。所以买下整个小镇或许会是最好办法，我们已经提出报价。（译者：陈昱婷/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram