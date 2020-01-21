此内容发布于2020年1月21日 上午2:50

（法新社瑞士达佛斯21日电） 世界经济论坛第50届年会今天在瑞士达佛斯揭幕，会中将讨论因应全球暖化的危机。在气候变迁立场上南辕北辙的美国总统川普与瑞典环保少女童贝里，两人可能不期而遇。

川普与童贝里（Greta Thunberg）预料不会正面交锋，但是会场冠盖云集且议程满档，两人可能不期而遇。在此之前，川普与童贝里曾藉着推特（Twitter）发文，在气候变迁议题上针锋相对。

为期4天的世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）年会，全球政商界领袖齐聚于此，针对全球暖化造成环境与经济迫切危机，寻求解决之道。

对于气候变迁向来抱持怀疑态度的川普，预计今天上午发表今年年会首场的主题演说。在此同时，位在华府的美国联邦参议院，将展开关于他的弹劾案审理。

童贝里也将在大约同一时间出席论坛的一项会议，预料她将再次重申曾激励全球数百万人的论述，也就是各国政府不愿面对气候变迁的真相。

WEF上周公布「全球风险报告」（Global Risks Report）示警，由于全球气温将于本世纪末至少上升摄氏3度，「气候变迁更为严峻更为快速，超乎众人预期」。

去年川普与随行官员步入联合国总部出席联合国大会，童贝里在场边怒瞪川普的照片在网路疯传。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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