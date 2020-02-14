此内容发布于2020年2月14日 下午8:50

（法新社日内瓦14日电） 世界卫生组织（WHO）筹组的国际专家联合团队将在本周末赴中国展开调查。美国先前质疑北京当局在防疫2019年冠状病毒疾病缺乏透明度，还不清楚团队内是否有美籍专家在内。

WHO公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）告诉记者表示，由WHO率领赴中国执行任务的12名成员中可能会有美籍专家。

美国国家经济会议（National Economic Council）主席柯德洛表示，中国国家主席习近平向美国总统川普承诺北京当局将接受美国的协助，但「他们不愿让我们」这样做。

柯德洛（Larry Kudlow）昨天说：「我们对中国方面缺乏透明性感到有点失望。」

不过WHO今天也持续袒护中国，莱恩列出多种方式表示，中国和国际社会合作无间。

莱恩在日内瓦向记者说：「从我们的角度来看，我们有这个与我们合作的政府，我发觉很难与柯德洛的评论达成一致。」

当被问及中国当局对付疫情是否犯下任何错误时，莱恩说：「现在不是公开、相互指责的时候。」

「大家现在需要聚焦在工作上，并把它完成，对于需要专注把工作做好的人，你最不该告诉他上周或上上周没做好工作。」（译者：黄靖贻/核稿：陈亦伟）

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